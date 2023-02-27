Сборная Аргентина объявила о продлении контракта со Скалони 

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил свое трудовое соглашение с национальной командой. Об этом сообщает пресс-служба аргентинской сборной.

Отмечается, что вместе с командой аргентинский наставник выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, обыграв в финале сборную Франции (3:3, пенальти 4:2).

Сообщается, что новый контракт 44-летнего тренера рассчитан до конца 2026 года.

Добавим, что ранее Скалони работал с молодежной сборной Аргентины до 20 лет, а также являлся ассистентом главного тренера аргентинской национальной команды.