Джеймс объяснил провальное выступление «Челси»

Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал неудачное выступление команды в нынешнем сезоне. В частности, он заявил, что игроки понимают всю серьезность ситуации и делают все, чтоб вернуться на прежний уровень.

«В этом сезоне много произошло: у нас сменился владелец, пришел новый тренерский штаб, появилось много новых игроков, и не всегда легко сразу адаптироваться. Это сложно, но мы работаем, и, надеюсь, скоро все изменится. Надеюсь, лучшие времена уже не за горами», – добавил футболист в беседе с клубной пресс-службой.

В текущем сезоне АПЛ «Челси» занимает 10-е место, набрав 31 очко. Кроме того, команда ведет борьбу за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Так, в первом матче 1/8 финала «синие» проиграли дортмундской «Боруссии» (0:1). Ответный матч состоится 7 марта.