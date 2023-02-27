Три клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сельты» Вейге 

Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт 20-летнего игрока с «кельтами» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

По информации источника, скауты «Ньюкасла» присутствовали на матче против «Атлетико» (0:1) с целью наблюдения за испанским футболистом. Кроме того, в услугах полузащитника заинтересованы руководство «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Добавим, что Вейга является воспитанником академии «Сельты». Всего за команду Ла Лиги он провел 41 матч, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.