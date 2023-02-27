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Антони – о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги: Это лишь начало для нашей команды 

В финале Кубка английской лиги манкунианцы обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0. 
Антони – о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги: Это лишь начало для нашей команды 
27 февраля 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони считает, что команда продолжит выигрывать трофеи в будущем.

Отмечается, что по мнению бразильца, титул Кубка английской лиги поможет «красным дьяволам» обрести уверенность.

«Я точно знал, что с нынешним набором футболистов «Манчестер Юнайтед» вернет себе статус великого клуба. Победа в Кубке лиги - это лишь начало для завоевывания титулов. Мы хотим продолжить выигрывать и сохранять менталитет победителей», – приводит слова Антони пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в финальном матче турнира Антони провел на поле 82 минуте, однако не отметился результативными действиями.

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