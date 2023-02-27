Паулета – о рекорде Мбаппе: На сегодняшний день он лучший игрок в мире

Экс-форвард «ПСЖ» Педро Паулета прокомментировал выступление Килиана Мбаппе в составе французского гранда.

Напомним, в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» лидер парижан оформил дубль. Таким образом, он довел количество своих голов за «ПСЖ» до 200 и догнал лучшего бомбардира в истории команды Эдинсона Кавани.

«Мы видим явление, которое войдет в историю. На сегодняшний день он лучший игрок в мире. Он заслужил этот рекорд, я надеюсь, он будет забивать за «ПСЖ» еще очень долго.

Когда он включается, защитники не могут его остановить. Он забивает голы, но, кроме того, отдает передачи вроде той, которую он сделал Месси в игре с «Марселем». Это был гениальный проход. Он увидел то, чего не видели другие», – заявил португалец французским СМИ.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе открыто заявил руководству, что недоволен командой и может уйти в летнее межсезонье.