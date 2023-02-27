ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Паулета – о рекорде Мбаппе: На сегодняшний день он лучший игрок в мире

По словам бывшего нападающего, 24-летний француз творит историю.
27 февраля 2023 21:31
автор: Артур Гичунцев

Экс-форвард «ПСЖ» Педро Паулета прокомментировал выступление Килиана Мбаппе в составе французского гранда.

Напомним, в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» лидер парижан оформил дубль. Таким образом, он довел количество своих голов за «ПСЖ» до 200 и догнал лучшего бомбардира в истории команды Эдинсона Кавани.

«Мы видим явление, которое войдет в историю. На сегодняшний день он лучший игрок в мире. Он заслужил этот рекорд, я надеюсь, он будет забивать за «ПСЖ» еще очень долго.

Когда он включается, защитники не могут его остановить. Он забивает голы, но, кроме того, отдает передачи вроде той, которую он сделал Месси в игре с «Марселем». Это был гениальный проход. Он увидел то, чего не видели другие», – заявил португалец французским СМИ.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе открыто заявил руководству, что недоволен командой и может уйти в летнее межсезонье.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Локомотив» собирается обратиться в ЭСК из-за судейства в матче Кубка России со «Спартаком»
В прошедшей встречи было назначено два пенальти в ворота «железнодорожников», а также возник ряд спорных моментов. 
27.02.2023 22:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Александр Головин: Рад остаться в «Монако» и продолжить свое развитие
Российский полузащитник продлил контракт до 2026 года.
27.02.2023 22:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Быстров – о матче «Спартак» – «Локомотив»: Судьи отработали максимально четко и справедливо
Бывший игрок красно-белых не поддержал критику в адрес Сергея Иванова.
27.02.2023 22:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным
«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным
Новый договор рассчитан до 2026 года.
27.02.2023 22:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, во второй раз обыграв «Локомотив»
По сумме двух встреч красно-белые победили своего соперника со счетом 5:2. 
27.02.2023 22:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» и «Ньюкасл» готовы заплатить за Милинковича-Савича 40 миллионов евро
«Арсенал» и «Ньюкасл» готовы заплатить за Милинковича-Савича 40 миллионов евро
Сербский полузащитник играет за «Лацио» с 2015 года.
27.02.2023 21:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Паулета – о рекорде Мбаппе: На сегодняшний день он лучший игрок в мире
По словам бывшего нападающего, 24-летний француз творит историю.
27.02.2023 21:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Антони – о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги: Это лишь начало для нашей команды 
Антони – о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги: Это лишь начало для нашей команды 
В финале Кубка английской лиги манкунианцы обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0. 
27.02.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Три клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сельты» Вейге 
Испанский футболист может отправиться в чемпионат Англии летом 2023 года.  
27.02.2023 21:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Джеймс объяснил провальное выступление «Челси»
Джеймс объяснил провальное выступление «Челси»
Команда идет на 10-м месте в АПЛ.
27.02.2023 21:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика