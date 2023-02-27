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«Арсенал» и «Ньюкасл» готовы заплатить за Милинковича-Савича 40 миллионов евро

Сербский полузащитник играет за «Лацио» с 2015 года.
«Арсенал» и «Ньюкасл» готовы заплатить за Милинковича-Савича 40 миллионов евро
27 февраля 2023 21:40
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт серба с бело-небесно-голубыми истекает летом 2024 года.

По информации источника, «Арсенал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» рассчитывают подписать 28-летнего футболиста, заплатив за трансфер около 40 миллионов евро и уже связались с агентом футболиста.

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. В текущем сезоне за римский клуб он провел 30 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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