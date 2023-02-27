«Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, во второй раз обыграв «Локомотив»

«Спартак» дома обыграл «Локомотив» (4:2) во втором матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Отметим, что в составе красно-белых забитыми мячами отличились полузащитники Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56), а также Кристофер Мартинс Перейра (81). Железнодорожники ответили дублем Антона Миранчука (17, 83).

В ворота красно-зеленых дважды назначили пенальти, один из которых реализовал нападающий «Спартака» Квинси Промес (90+9).

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля выходит в полуфинальную стадию турнира, где сыграет с «Уралом».

Подопечные Михаила Галактионова отправляются в нижнюю сетку – Путь регионов.

Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Второй матч

«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 4:2 (1:1)

Голы: Игнатов, 15; Зобнин, 56; Мартинс, 81; Промес 90+9. – Миранчук, 17,83.