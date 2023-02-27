«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным

Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. Об этом сообщает клубня пресс-служба.

«17-й номер команды проводит один из лучших сезонов в своей карьере за красно-белых и является ключевым игроком состава Филиппа Клемана», – сказано на сайте монегасков.

Напомним, Головину 26 лет. Он выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции футболист отыграл 24 матча и забил 6 голов. Также на его счету 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Головин интересен дортмундской «Боруссии».