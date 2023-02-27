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«Локомотив» собирается обратиться в ЭСК из-за судейства в матче Кубка России со «Спартаком»

В прошедшей встрече было назначено два пенальти в ворота «железнодорожников», а также возник ряд спорных моментов. 
27 февраля 2023 22:49
автор: Глеб Шевяков

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что красно-зеленые приняли решение обратиться к экспертно-судейской комиссии РФС по итогам ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:4).

«У нас есть органы в РФС, которые должны разбираться в судействе этого матча. У нас в плане этого матча есть вопросы. Будет ли «Локо» подавать в ЭСК? Скорее всего. Нам нужно с вами разобраться, в какой вид спорта мы играем, в футбол или борьбу», – приводит слова Нагорных Sport24.

Также функционер заявил, что доволен улучшениями игры красно-зеленых.

«Одно радует, команда нащупывает игру борется», – добавил Нагорных.

Напомним, что по итогам двухматчевого противостояния «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, дважды обыграв «Локомотив» (1:0, 4:2).

Команда Михаила Галактионова продолжит свое выступление в нижней сетке турнира, в Пути регионов.

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