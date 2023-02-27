Игнатов признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» – «Локомотив»

Лучшим футболистом второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» признали хавбека красно-белых Михаила Игнатова.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

22-летний полузащитник провел на поле 72 минуты, забил гол на 15-й минуте встречи и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что в первом четвертьфинале турнира «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Таким образом, красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.