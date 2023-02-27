«ПСЖ» намерен подписать нападающего «Айнтрахта» Коло-Муани

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в услугах форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 24-летнего игрока с франкфуртской командой рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, красно-синие связались с агентом французского футболиста по поводу возможного перехода его клиента в стан парижан. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 37 миллионов евро.

Добавим, что Коло-Муани присоединился к «Айнтрахту» в июле 2022 года. В текущем сезоне за немецкий клуб он провел 32 матча, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.