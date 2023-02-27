«Ливерпуль» заинтересован в покупке полузащитника «Брайтона» Мак Аллистера 

Хавбек «Брайтона» Алексис Мак Аллистер может перейти в «Ливерпуль» следующим летом. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт аргентинца с «чайками» рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

По информации источника, мерсисайдцы являются главными претендентами на 24-летнего игрока и могут попытаться подписать футболиста по завершении нынешнего сезона. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.

Добавим, что Мак Аллистер принадлежит «Брайтону» с 2019 года. В текущем сезоне за клуб АПЛ он провел 21 матч и забил семь голов.