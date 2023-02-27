Канселу – об уходе из «Манчестер Сити»: У всего есть конец

Защитник «Баварии» Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», оценил вероятность своего возвращения в английский клуб.

«Сити» впечатляет, это лучшее, что у меня когда-либо было. Но у всего в жизни есть конец. Однако, я все еще могу вернуться, кто знает», – заявил португалец зарубежным СМИ.

Ранее Канселу заявил, что покинул команду из-за конфликта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

К слову, в «Баварию» 28-летний игрок перебрался на правах аренды. Договор действует до конца этого сезона. За мюнхенский гранд футболист успел провести 6 матчей и отдать 2 голевых паса.