Мартинес признан лучшим голкипером года по версии ФИФА 

В настоящий момент проходит церемония вручения наград The Best FIFA. Лучшим вратарем года стал голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Отметим, что 30-летний аргентинец являлся основным вратарем национальной команды на чемпионате мира 2022 года, проходившим в Катаре.

Сборная Аргентины завоевала титул мундиаля, обыграв в финале национальную команду Франции. Все решилось в серии послематчевых пенальти, где Мартинес отразил один из 11-метровых ударов.

Добавим, что за свою карьеру в составе сборной Аргентины провел 26 матчей, пропустил 13 голов и отстоял 17 встреч на ноль.