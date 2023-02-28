Месси победил в номинации «Лучший игрок года» по версии ФИФА 

На церемонии награждения The Best FIFA нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2022 года.

Отметим, что 35-летний форвард выиграл награду лучшего игрока, обойдя двух номинантов – своего одноклубника Килиана Мбаппе и нападающего «Реала» Карима Бензема.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре. На прошедшем мундиале его признали лучшим игроком турнира.

Напомним, что Месси выступает за аргентинскую национальную команду с 2005 года. С тех пор он провел за сборную 172 матча, забил 98 голов и отдал 55 результативных передач.