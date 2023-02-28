ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ФИФА представила символическую сборную 2022 года с четырьмя форвардами, но без Роналду

Португальца регулярно вносили в число лучших, начиная с 2007 года.
28 февраля 2023 08:53
автор: Максим Скороходов

На церемонии награждения The Best FIFA была объявлена символическая сборная 2022 года.

Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси, («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия»).

Отметим, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, в прошлом году выступавший за «Манчестер Юнайтед», не попал в символическую сборную ФИФА впервые с 2007 года.

Добавим, что лучшим футболистом 2022 года был признан Месси, а лучшим тренером - Лионель Скалони, под чьим руководством сборная Аргентины стала чемпионом мира. Вратарь этой национальной команды Эмилиано Мартинес получил приз лучшего голкипера года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
ФИФА представила символическую сборную 2022 года с четырьмя форвардами, но без Роналду
Португальца регулярно вносили в число лучших, начиная с 2007 года.
28.02.2023 08:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Месси победил в номинации «Лучший игрок года» по версии ФИФА 
Аргентинец опередил в голосовании Карима Бензема и Килиана Мбаппе.
28.02.2023 00:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Наставник сборной Аргентины Скалони стал лучшим тренером года по версии ФИФА
Вместе с национальной командой 44-летний специалист стал чемпионом мира.
27.02.2023 23:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мартинес признан лучшим голкипером года по версии ФИФА 
Церемония награждения лучших игроков 2022 года проходит в Париже. 
27.02.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канселу – об уходе из «Манчестер Сити»: У всего есть конец
Футболист покинул команду из-за конфликта с Хосепом Гвардиолой.
27.02.2023 23:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» заинтересован в покупке полузащитника «Брайтона» Мак Аллистера 
В прошлом году 24-летний футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. 
27.02.2023 23:42
Футбол
«ПСЖ» намерен подписать нападающего «Айнтрахта» Коло-Муани
Парижане вступили в переговоры с агентом француза. 
27.02.2023 23:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Игнатов признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» – «Локомотив»
На счету 22-летнего россиянина – забитый мяч и ассист.
27.02.2023 23:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» собирается обратиться в ЭСК из-за судейства в матче Кубка России со «Спартаком»
В прошедшей встрече было назначено два пенальти в ворота «железнодорожников», а также возник ряд спорных моментов. 
27.02.2023 22:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Александр Головин: Рад остаться в «Монако» и продолжить свое развитие
Александр Головин: Рад остаться в «Монако» и продолжить свое развитие
Российский полузащитник продлил контракт до 2026 года.
27.02.2023 22:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика