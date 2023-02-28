ФИФА представила символическую сборную 2022 года с четырьмя форвардами, но без Роналду

На церемонии награждения The Best FIFA была объявлена символическая сборная 2022 года.

Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси, («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия»).

Отметим, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, в прошлом году выступавший за «Манчестер Юнайтед», не попал в символическую сборную ФИФА впервые с 2007 года.

Добавим, что лучшим футболистом 2022 года был признан Месси, а лучшим тренером - Лионель Скалони, под чьим руководством сборная Аргентины стала чемпионом мира. Вратарь этой национальной команды Эмилиано Мартинес получил приз лучшего голкипера года.