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Мбаппе поздравил Месси со званием лучшего футболиста года по версии ФИФА: Ты лучший

Аргентинец пополнил список своих индивидуальных наград.
28 февраля 2023 10:45
автор: Александр Шульгин

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси с получением награды лучшему футболисту года по версии ФИФА.

«Очередной трофей дома. Мои поздравления, Лионель Месси, ты лучший», - написал француз в своих соцсетях.

Напомним, в 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

В финале ЧМ в Катаре аргентинцы обыграли как раз французов, несмотря на хет-трик Мбаппе. Основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, однако команда Лионеля Скалони оказалась сильнее в серии пенальти.

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