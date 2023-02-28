Фергюсон оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон доволен решением клубного руководства назначить Эрика тен Хага наставником команды перед стартом текущего сезона.

«Эрик идет правильным путем. Его подписания были действительно хорошими. Думаю, что это сыграло ключевую роль», - приводит слова специалиста британская пресса.



Напомним, после 24 матчей «МЮ» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

В Лиге Европы подопечные Тен Хага вышли в 1/8 финала, выбив из розыгрыша «Барселону».