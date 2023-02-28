Алексей Сафонов: Видно, что команда приняла Галактионова, о переходных играх речи быть не может

- Видно, что команда приняла Галактионова, но на данный момент «Спартак» выше классом и победил заслуженно. Команды были по уровню игры выше, чем уровень судейства.

Если б не ошибка Тикнизяна - нельзя из игры выключаться. Хотя все кавказцы неплохие борцы. А в эпизоде со вторым голом «Спартака», на мой взгляд, был не футбол, а вольная борьба. Были и еще неоднозначные решения арбитра. Например, похоже, был пенальти на Миранчуке. В общем, матч мог сложиться по-другому. Но про сослагательное наклонение сейчас не будем. В целом, «Спартак» победил заслуженно, а игра понравилась.