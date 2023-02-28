Дмитрий Селюк: «Героем» матча стал Тикнизян, его ошибка повлияла на исход игры

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от игры.

- Команды показали не февральский футбол – огромная мотивация, много жесткой борьбы. – говорит Селюк. – Героем матча в кавыках стал Тикнизян.

- Вы, видимо, про тот момент его борьбы с Игнатовым?

- Именно так. Он хотел получить на себе фол в своей штрафной площадке, выпячивая зад. А при этом Тикнизян был первым на мяче и просто мог и должен был выбить мяч. Мы сейчас не будем обсуждать судейство – было там нарушение со стороны спартаковца или нет. Но защитник первый на мяче и обязан в такой ситуации просто выбивать мяч.

Это была ключевая ошибка, которая, на мой взгляд, повлияла на исход игры.