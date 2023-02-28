Президент Федерации футбола Франции подал в отставку

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре подал в отставку.

По данным местной прессы, это случилось на заседании исполнительного комитета организации.

Напомним, что 11 января Ле Гре отстранили от своей должности после обвинений в сексуальных домогательств.

До этого функционер заявил, что не взял бы трубку от Зинедина Зидана, потому что на посту главного тренера национальной команды находится Дидье Дешам. Отметим, что в FFF негативно восприняли решение Ле Гре продлить контракт с Дешамом до окончания чемпионата мира-2026.