«Краснодар» открыл в амфитеатре центр выдачи fan-ID

«Краснодар» объявил об открытии центра выдачи fan-ID.

Получить или подтвердить карту болельщика можно будет в амфитеатре парка «Краснодар» расположенного рядом со стадионом при предъявлении паспорта (для детей - свидетельства о рождении).

Также был объявлен график работы центра выдачи на сегодняшний день, fan-ID будет выдаваться с 15 до 20:15 по местному времени, напомним, что в 19:30 начнется ответный матча Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

Добавим, что с 1 декабря 2022 года использование fan-ID стало обязательным на всех матчах РПЛ. Также документ понадобится при посещении финального матча ФОНБЕТ Кубка России.

В дальнейшем «Краснодар» планирует открыть еще два центра выдачи карт болельщика.