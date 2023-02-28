Сергей Хусаинов: Нарушение на Миранчуке было, Иванов должен был назначить пенальти

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ключевые ошибки Иванова, повлиявшие на исход игры.
- Большие вопросы вызвало нарушение против Миранчука в штрафной.
- Концовка первого тайма, счет 1:1. Идет передача в центр штрафной Миранчуку, и он падает. Мяч уходит за пределы поля.
Арбитр в идеальной позиции. А почему же профессиональный игрок не попадет по мячу? Он за это получает большую зарплату. А потому что его сзади бьет защитник «Спартака» по опорной ноге.
Напомню, счет был 1:1. Нарушение было? Было. Значит, должен быть назначен пенальти.
источник: «Советский спорт»