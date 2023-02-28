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Сергей Хусаинов: Игнатов нарушал правила в борьбе с Тикнизяном, гол Зобнина должен быть отменен

«Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России – 4:2. Но у многих, в том числе и у представителей обеих команд, возникли вопросы к арбитру Сергею Иванову.
Сергей Хусаинов: Игнатов нарушал правила в борьбе с Тикнизяном, гол Зобнина должен быть отменен
28 февраля 2023 15:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ключевые ошибки Иванова, повлиявшие на исход игры.

- Самый спорный момент, после которого был забит третий гол. Борьба Тикнизяна и Игнатьева. Возможно, ключевой эпизод матча.

- Вопрос к арбитру ФИФА Иванову: куда и чем можно толкать игрока, который блокирует доступ к мячу? В правилах написан ответ: толкать можно плечом, когда расстояние до мяча не более двух метров.

Здесь Игнатов двумя руками шарашит по лопаткам Тикнизяна, наклоняет его, валит. Не хватало только броска через бедро. После этого следует передача на Зобнина, тот забивает.

Итого арбитр ФИФА Иванов допустил две серьезные ошибки, повлиявшие на ход и результат игры. В первом тайме не назначил пенальти на Миранчуке.

источник: «Советский спорт»
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