Салихова заявила, что «Зенит» живет в другой реальности

Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна, долгое время владевшего «Спартаком», отреагировала на заявление «Зенита» о том, что он является самым популярным клубом России.

- «Зенит» считает себя самым популярным клубом? Фиг с ними. Они живут в другой реальности, - приводит слова Салиховой «РБ-Спорт».

Отметим, что «Зенит» опережает «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России на шесть очков, команды занимают первое и второе места соответственно и 6 мая сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге.