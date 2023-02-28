Денисов объяснил, почему именно «Спартак» является самым популярным клубом России, а не «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов объяснил, почему он считает именно красно-белых самым популярным клубом России.

«Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времена поменялись, есть медиа, и популярность создает медиаактивность. И тут наши работники никому не уступают», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, ранее генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев заявил, что самый популярный среди болельщиков клуб страны - сине-бело-голубые.

Накануне «Спартак» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России обыграл в столичном дерби «Локомотив» со счетом 4:2.