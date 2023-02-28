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Алаев назвал успешным выступление клубов Медиалиги в ФОНБЕТ Кубке России

Президент РПЛ надеется, что медийные команды примут участие в следующем розыгрыше турнира.
28 февраля 2023 15:48
автор: Максим Скороходов

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал, продолжится ли практика приглашения клубов Медиалиги в Кубок России.

«Примут ли участие клубы Медиалиги в следующем розыгрыше Кубка России? Надо обращаться к коллегам из РФС. Лично я на это надеюсь. Их первый год получился успешным. Я за то, чтобы они участвовали. По моему мнению, получился отличный опыт», - приводит «РБ-Спорт» слова Алаева.

Отметим, что в сезоне-2022/23 участвовали два куба Медиалиги: 2Drots дошли до 1/128 финала, а «Амкал» вылетел раундом выше.

Добавим, что среди любителей наилучший результат в ФОНБЕТ Кубке России показал «СтавропольАгроСоюз», дошедший до 1/32 финала.

источник: «РБ-Спорт»
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