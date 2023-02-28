Дортмундская «Боруссия» урежет Ройсу зарплату в два раза

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс ведет с клубом переговоры о продлении действующего контракта еще на один сезон.

По информации немецкой прессы, зарплата футболиста снизится в два раза и составить шесть миллионов евро вместо нынешних 12.

Добавим, что Ройс является воспитанником дортмундского клуба, однако в Бундеслиге сначала выступал за менхенгладбахскую «Боруссию», из которой уже вернулся домой.

В текущем сезоне Марко провел 18 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять мячей.