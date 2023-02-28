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Дортмундская «Боруссия» урежет Ройсу зарплату в два раза

Капитан «шмелей» может продлить контракт с клубом еще на один сезон.
28 февраля 2023 17:00
автор: Александр Шульгин

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс ведет с клубом переговоры о продлении действующего контракта еще на один сезон.

По информации немецкой прессы, зарплата футболиста снизится в два раза и составить шесть миллионов евро вместо нынешних 12.

Добавим, что Ройс является воспитанником дортмундского клуба, однако в Бундеслиге сначала выступал за менхенгладбахскую «Боруссию», из которой уже вернулся домой.

В текущем сезоне Марко провел 18 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять мячей.

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Дортмундская «Боруссия» урежет Ройсу зарплату в два раза
Капитан «шмелей» может продлить контракт с клубом еще на один сезон.
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