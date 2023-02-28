Далич объяснил, почему не голосовал на выборах лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил, почему он не стал участвовать в выборах лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА.

«Я хочу видеть больше уважения со стороны ФИФА к Хорватии и к нашей сборной. Федерация должна признать, что маленькое государство может соперничать с величайшими футбольными нациями и быть прекрасным прецедентом для всего мирового футбола», - приводит слова специалиста пресс-служба «шахматных».

Напомним, что в итоге лучшим игроком стал Лионель Месси, ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Наставником года также был признан рулевой «альбиселесты» Лионель Скалони.