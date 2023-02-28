Анзор Кавазашвили: С приходом Смольникова и Дзюбы «Локомотив» изменился в лучшую сторону

«Мне показалось, что сегодня две команды готовы к тому, чтобы участвовать в еврокубках. Абаскаль меня уже не удивляет, он наладил систему подготовки и атакующую мощь «Спартака». Меня удивил Галактионов: он пошел на риск и взял двоих ветеранов, который вдохнули силу в ту самую команду, которая искала себя весь год — старалась, но ничего не получалось. Сейчас у команды появилось все, и Миранчук заиграл, и с приходом Смольникова и Дзюбы команда абсолютно изменилась в лучшую сторону. Я поздравляю Галактионова», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

«Спартак» в ответном матче обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 благодаря голам Михаила Игнатова, Романа Зобнина, Кристофера Мартинса и Квинси Промеса. В составе красно-зеленых дубль оформил Антон Миранчук. По сумме двух матчей счет стал 5:2 в пользу «Спартака».