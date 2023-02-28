Агент Антона Миранчука уверен, что футболист в скором будущем уедет в Европу

Агент полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука - Вадим Шпинев уверен, что его клиент в ближайшее время может перейти в один из европейских клубов.

«У меня нет никаких сомнений по его будущему - и не важно, будет это «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время еще есть, я думаю, все так и будет. Летом 2024 года он станет свободным агентом, и всё будет хорошо.

Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы получим предложение. Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений», - приводит слова функционера Metaratings.

Напомним, накануне в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России по футболу Миранчук оформил дубль в ворота столичного «Спартака», что не помогло его команде избежать поражения со счетом 2:4.

Всего в текущем сезоне Антон провел 21 матч, в которых забил восемь мячей.