Гаджи Гаджиев: ЦСКА ближе к успеху, чем «Краснодар»

«Шансы всегда есть, я не могу сказать, что различие в классе сумасшедшее, которое не оставляет возможностей. Просто шансы у одних выше, а у других — ниже. Армейцы ближе к успеху, чем «Краснодар», в силу крупной победы», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Первая игра между ЦСКА и «Краснодаром» завершилась разгромной победой красно-синих со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе армейцев отметились Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный. Ответная встреча состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.