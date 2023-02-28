Полузащитник «Челси» Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения хавбека «Челси» Матео Ковачича. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что контракт полузащитника с «пенсионерами» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Как утверждает источник, в настоящее время хорват не уверен относительно своего будущего в лондонской команде, поэтому «горожане» могут предпринять попытку подписать 28-летнего игрока ближайшим летом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, что Ковачич выступает за «Челси» с 2019 года. В текущем сезоне за синих он провел 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.