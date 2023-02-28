Кордоба и Чалов - в стартовых составах «Краснодара» и ЦСКА на ответный матч 1/4 финала Кубка России

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится сегодня, 28 февраля в Краснодаре на домашней арене «быков». Начало матча – 19:30 мск.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади, Олусегун, Мозес, Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.

Добавим, что первая четвертьфинальная встреча турнира между ЦСКА и «Краснодаром» завершилась победой «армейцев» со счетом 3:0.