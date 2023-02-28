«Фулхэм» намерен продлить контракт с Виллианом 

Нападающий «Фулхэма» Виллиан может продлить свое трудовое соглашение с английским клубом. Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, что нынешний контракт 34-летнего игрока с «дачниками» истекает ближайшим летом.
Сообщается, что руководство белых рассчитывает сохранить бразильского футболиста в команде еще на сезон.
Добавим, что в текущем сезоне Виллиан отыграл за «Фулхэм» 19 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее он уже выступал в АПЛ, будучи игроком «Челси» и «Арсенала».