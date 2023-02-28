Стало известно о том, в какой форме сборная России могла бы выступить на ЧМ-2022

В сеть был слит дизайн формы сборной России по футболу, в которой она продолжительно должна была выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает портал FootyHeadlines.

Отмечается, что российская сборная должна была встретиться с национальной командой Польши в стыковых матчах за право участия в финальном турнире мирового первенства, однако ФИФА приняла решение отстранить россиян от международных матчей.

Основная форма сборной России выполнена в привычном красном цвете с небольшими узорами в виде волн. Однако выездная форма национальной команды привлекает к себе внимание черный тон с изображением северного сияния.