Ван Дейк заявил, что все в «Ливерпуле» счастливы работать с Клоппом 

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о главном тренере клуба Юргене Клоппе.

Отмечается, что 55-летний наставник возглавляет мерсисайдцев с 2015 года.

«Юрген Клопп - наш тренер. И он останется им в следующем году. Все футболисты нашей команды счастливы работать с ним, а он рад находится здесь. Надеюсь, что скоро хорошие времена для нас снова придут. Делаем все, чтобы это осуществить», – приводит слова ван Дейка британская пресса.

Добавим, что «Ливерпуль» занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков после 23 матчей.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Клоппа уступили Реалу со счетом 2:5.