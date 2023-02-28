«Реал» планирует обменять Менди на Влаховича с доплатой 

«Реал» планирует включить в сделку по трансферу форварда «Ювентуса» Душана Влаховича своего флангового защитника Ферлана Менди. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что 27-летний игрок присоединился к стану сливочных в 2019 году.

По информации источника, королевский клуб намерен предложить туринцам французского футболиста и 40 миллионов евро за сербского нападающего. Сообщается, что «бьянконери» готовы продать 23-летнего игрока за 80 миллионов евро.

Напомним, что Влахович присоединился к «Ювентусу» в январе 2022 года. С тех пор за «Старую синьору» он принял участие в 43 встречах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.