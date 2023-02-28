«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Челси» Маунта 

Хавбек «Челси» Мэйсон Маунт может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 24-летний игрок требует повышения зарплаты у «пенсионеров» при заключении нового трудового соглашения. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» поспорит за английского футболиста ближайшим летом. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован «Ливерпуль».

Напомним, что Маунт является воспитанником «Челси». В текущем сезоне за синих он провел 32 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.