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Роналду стал лучшим игроком февраля в Саудовской Аравии 

На счету 38-летнего португальца – восемь забитых мячей и два ассиста.
28 февраля 2023 20:13
автор: Глеб Шевяков

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду признали лучшим футболистом месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

Отметим, что в феврале португальский форвард принял участие в четырех встречах, в которых отличился восьмью голами и двумя результативными передачами.

38-летний игрок «Аль-Насра» оформил покер в ворота «Аль-Вахды», сделал хет-трик в матче против «Дамака», а также отметился одним забитым мячом в противостоянии с «Аль-Фатехом».

Добавим, что Роналду присоединился к саудовской команде в январе 2023 года после того, как расторг свой контракт с «Манчестер Юнайтед».

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