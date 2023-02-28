Роналду стал лучшим игроком февраля в Саудовской Аравии 

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду признали лучшим футболистом месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

Отметим, что в феврале португальский форвард принял участие в четырех встречах, в которых отличился восьмью голами и двумя результативными передачами.

38-летний игрок «Аль-Насра» оформил покер в ворота «Аль-Вахды», сделал хет-трик в матче против «Дамака», а также отметился одним забитым мячом в противостоянии с «Аль-Фатехом».

Добавим, что Роналду присоединился к саудовской команде в январе 2023 года после того, как расторг свой контракт с «Манчестер Юнайтед».