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«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Альваресу 

Аргентинский футболист недоволен своим положением в английской команде.
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Альваресу 
28 февраля 2023 20:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Манчестер Сити»

«Барселона» вступила в переговоры с форвардом сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом по поводу возможного перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт нападающего с английской командой рассчитан до лета 2027 года

Как утверждает источник, 23-летний игрок недоволен своим игровым временем в команде Пепа Гвардиолы и просил руководство «горожан» отпустить его в аренду. Сообщается, что сине-гранатовые хотят воспользоваться ситуацией и переманить аргентинца в команду.

Напомним, что Альварес принадлежит «Манчестер Сити» с января 2022 года. В текущем сезоне за небесно-голубых он провел 30 матчей, забил десять голов и отдал две результативные передачи.

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