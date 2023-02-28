«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Альваресу 

«Барселона» вступила в переговоры с форвардом сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом по поводу возможного перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт нападающего с английской командой рассчитан до лета 2027 года

Как утверждает источник, 23-летний игрок недоволен своим игровым временем в команде Пепа Гвардиолы и просил руководство «горожан» отпустить его в аренду. Сообщается, что сине-гранатовые хотят воспользоваться ситуацией и переманить аргентинца в команду.

Напомним, что Альварес принадлежит «Манчестер Сити» с января 2022 года. В текущем сезоне за небесно-голубых он провел 30 матчей, забил десять голов и отдал две результативные передачи.