«Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» следят за Кварацхелией

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия привлек внимание топ-клубов Европы. Об этом сообщил британский журналист Бен Джейкобс.

По его данным, за игроком следят «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ньюкасл». Сам футболист не спешит менять команду, хотя, его агент, Мамука Джугели, изучает рынок, так как понимает, что летом полузащитник получит множество предложений.

Джейкобс уверен, что руководство «Наполи» потребует за грузинского вингера не менее 100 млн фунтов. При этом сделка состоится, если команду не покинет нападающий Виктор Осимхен. Боссы итальянского гранда не допустят уход двух лидеров в одно трансферное окно.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А 22-летний Кварацхелия провел 20 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов и 6 (2+4) очков.