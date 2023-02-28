Гвардиола рассказал, что нужно сделать «МЮ», чтоб выйти на один уровень с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что «МЮ» может стать еще сильнее, если с рационально проведет трансферную компанию.

«Если они потратят немного больше денег, тогда да, они смогут подняться до нашего уровня. До этого они не тратили их нужным образом», – отметил испанец, чьи слова приводят британские СМИ.

Напомним, в данный момент «МЮ» идет на 3-м месте в АПЛ, отставая от «Сити» на 6 очков. Кроме того, команда завоевала Кубок лиги и вышла в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Барселону» (2:2, 2:1).