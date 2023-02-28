«Манчестер Сити» намерен предложить новый контракт Уокеру 

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность продления контракта с защитником команды Кайлом Уокером. Об этом сообщает журналист Пит О’Рурк в своих соцсетях.

Отмечается, что игрок сборной Англии рассчитывает остаться в команде Хосепа Гвардиолы.

По информации источника, небесно-голубые предложат подписать новое трудовое соглашение 32-летнему футболисту в ближайшее время. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Уокер присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2017 года. С тех пор за английский клуб он провел 235 матчей, забил шесть голов и отдал 18 результативных передач.