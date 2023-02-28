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ЦСКА вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, несмотря на поражение от «Краснодара» 

Двухматчевое противостояние команд завершилось со счетом 3:1 в пользу «армейцев». 
28 февраля 2023 21:29
автор: Глеб Шевяков

«Краснодар» на своем поле одержал победу над ЦСКА (1:0) во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что единственный гол встречи забил полузащитник черно-зеленых Эдуард Сперцян на 50-й минуте.

Минимальная победа «быков» не позволила команде пройти ЦСКА. В первом матче московская команды разгромила соперника со счетом 3:0.

Таким образом, ЦСКА отправляется в стадию 1/2 финала турнира, а «Краснодар» продолжит свое выступление в нижней сетке, в Пути Регионов.

Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Второй матч

«Краснодар» (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: Сперцян, 50.

источник: «Советский спорт»
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