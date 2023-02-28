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Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч против «Ювентуса»

Матч 24-го тура Серии А между футбольными клубами начнется в 22:45 по московскому времени.
28 февраля 2023 22:10
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Ювентуса» и «Торино» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 28 февраля, в Турине на стадионе «Альянц». Начало матча – 22:45 мск.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремен, Сандро, Куадрадо, Фаджоли, Барренечеа, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Синго, Родригес, Линетты, Илич, Миранчук, Карамо, Санабрия

Добавим, что на данный момент «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 32 очка после 23 матчей. «Торино» располагается на девятой строчке, набрав 31 очко после 23 проведенных встреч.

источник: «Советский спорт»
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