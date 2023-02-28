Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч против «Ювентуса»

Тренерские штабы «Ювентуса» и «Торино» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата Италии.
Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 28 февраля, в Турине на стадионе «Альянц». Начало матча – 22:45 мск.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремен, Сандро, Куадрадо, Фаджоли, Барренечеа, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович
«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Синго, Родригес, Линетты, Илич, Миранчук, Карамо, Санабрия
Добавим, что на данный момент «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 32 очка после 23 матчей. «Торино» располагается на девятой строчке, набрав 31 очко после 23 проведенных встреч.
источник: «Советский спорт»