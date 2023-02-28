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Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» - ЦСКА

22-летний полузащитник забил единственный гол в ответном четвертьфинале Кубка России. 
28 февраля 2023 22:41
автор: Глеб Шевяков

Российский хавбек Эдуард Сперцян был признан лучшим футболистом во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Отметим, что полузащитник «быков» забил единственный гол встречи, удачно исполнив штрафной удар на 50-й минуте.

Поражение в первом четвертьфинальном матче от «армейцев» (0:3) отправляет команду Владимира Ивича в нижнюю сетку турнира, в Путь Регионов.

Добавим, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне за клуб РПЛ он провел 23 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

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