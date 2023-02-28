Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» - ЦСКА

Российский хавбек Эдуард Сперцян был признан лучшим футболистом во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Отметим, что полузащитник «быков» забил единственный гол встречи, удачно исполнив штрафной удар на 50-й минуте.
Поражение в первом четвертьфинальном матче от «армейцев» (0:3) отправляет команду Владимира Ивича в нижнюю сетку турнира, в Путь Регионов.
Добавим, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне за клуб РПЛ он провел 23 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.