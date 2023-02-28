Форвард «Милана» Рафаэль Леау поделился мнением о свое выступлении за итальянскую команду в нынешнем сезоне.

Отмечается, что португалец присоединился к «россонери» в августе 2019 года.

«Помню, что мой первый сезон в «Милане» сложился не очень хорошо. Было трудно, но после адаптации у меня стало получаться все лучше и лучше. Могу предположить, что я слишком быстр для этой лиги. Моя скорость очень помогает выступать на высоте. Очень хочется показать миру, на что я могу быть способен», – приводит слова Леау журналист Альфредо Педулла в своих соцсетях.

Добавим, что в текущем сезоне Леау провел за «Милан» 32 матча, забил девять голов и отдал десять результативных передач.