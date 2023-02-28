В Турции объяснили, почему Захарян не стал игроком «Галатасарая»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян согласился стать игроком «Галатасарая». Об этом сообщил инсайдер Джезен Докуз.

По его данным, стамбульский гранд также достиг договоренности с руководством бело-голубых, однако, сделка не состоялась, так как отец футболиста, Норайр Захарян, был против. Захарян-старший решил, что сыну не место в чемпионате Турции.

Добавим, что летом 2022 года Арсен Захарян был близок к переходу в «Челси», однако, сделка не состоялась, так как лондонский клуб не смог перечислить «Динамо» деньги за трансфер.