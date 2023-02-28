Салиба хочет продолжить выступать за «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба рассчитывает остаться в составе лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Отметим, что нынешний контракт французского защитника с командой Микеля Артеты рассчитан до конца сезона-2023/2024.
По информации источника, «канониры» по-прежнему обсуждают детали нового трудового соглашения 21-летнего футболиста. Игрок заинтересован в том, чтобы остаться в английской команде.
Напомним, что Салиба принадлежит «Арсеналу» с лета 2019 года. В текущем сезоне за лондонцев он провел 28 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.